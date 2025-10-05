- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
179 (65.56%)
Loss Trade:
94 (34.43%)
Best Trade:
450.60 USD
Worst Trade:
-300.60 USD
Profitto lordo:
7 461.68 USD (62 158 pips)
Perdita lorda:
-3 820.98 USD (35 171 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 003.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 003.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.61
Long Trade:
165 (60.44%)
Short Trade:
108 (39.56%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
13.34 USD
Profitto medio:
41.69 USD
Perdita media:
-40.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 391.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 391.20 USD (6)
Crescita mensile:
31.69%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.30 USD
Massimale:
1 392.63 USD (19.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.14% (1 392.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|273
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +450.60 USD
Worst Trade: -301 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 003.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 391.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
