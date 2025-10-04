- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
5.04 USD
Worst Trade:
-19.84 USD
Profitto lordo:
37.56 USD (39 016 pips)
Perdita lorda:
-20.20 USD (19 800 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.04 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-20.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.84 USD (1)
Crescita mensile:
17.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
19.92 USD (15.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.04 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.04 USD
Massima perdita consecutiva: -19.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
