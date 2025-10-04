- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
59 (84.28%)
Loss Trade:
11 (15.71%)
Best Trade:
21.64 USD
Worst Trade:
-31.55 USD
Profitto lordo:
106.18 USD (83 572 pips)
Perdita lorda:
-88.83 USD (87 244 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (26.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.86 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
52 (74.29%)
Short Trade:
18 (25.71%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.10 USD (2)
Crescita mensile:
14.97%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.02 USD
Massimale:
73.67 USD (27.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|40
|GBPUSD
|28
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-15
|GBPUSD
|30
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-27K
|GBPUSD
|2.8K
|BTCUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.64 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.99 USD
Massima perdita consecutiva: -51.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 22
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 113
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.80 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 3
|
WindsorBrokers-DEMO
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|1.03 × 40
|
Tickmill-Live09
|1.29 × 48
|
GOMarketsIntl-Real 9
|1.36 × 28
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.49 × 57
|
Pepperstone-Demo01
|1.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.85 × 68
|
ICMarketsSC-Live20
|1.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|2.27 × 86
|
ICMarketsSC-Live32
|3.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live26
|4.00 × 29
|
Exness-Real7
|4.93 × 199
|
Tickmill-Live08
|5.00 × 1
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni