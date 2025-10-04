SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kite
Yurij Batura

Kite

Yurij Batura
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
59 (84.28%)
Loss Trade:
11 (15.71%)
Best Trade:
21.64 USD
Worst Trade:
-31.55 USD
Profitto lordo:
106.18 USD (83 572 pips)
Perdita lorda:
-88.83 USD (87 244 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (26.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.86 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
52 (74.29%)
Short Trade:
18 (25.71%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.10 USD (2)
Crescita mensile:
14.97%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.02 USD
Massimale:
73.67 USD (27.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 40
GBPUSD 28
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -15
GBPUSD 30
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -27K
GBPUSD 2.8K
BTCUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.64 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.99 USD
Massima perdita consecutiva: -51.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 22
TickmillUK-Live03
0.70 × 113
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.80 × 5
RoboForex-ECN-2
1.00 × 3
WindsorBrokers-DEMO
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
1.03 × 40
Tickmill-Live09
1.29 × 48
GOMarketsIntl-Real 9
1.36 × 28
LMAXNZ2-LIVE
1.49 × 57
Pepperstone-Demo01
1.67 × 3
PUPrime-Live
1.85 × 68
ICMarketsSC-Live20
1.91 × 11
ICMarketsSC-Live25
2.27 × 86
ICMarketsSC-Live32
3.25 × 16
ICMarketsSC-Live26
4.00 × 29
Exness-Real7
4.93 × 199
Tickmill-Live08
5.00 × 1
16 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati