- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
19 (42.22%)
Loss Trade:
26 (57.78%)
Best Trade:
2 770.64 USD
Worst Trade:
-643.05 USD
Profitto lordo:
10 502.43 USD (409 746 pips)
Perdita lorda:
-5 866.45 USD (2 784 831 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 520.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 770.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
45 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
103.02 USD
Profitto medio:
552.76 USD
Perdita media:
-225.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 839.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 839.15 USD (6)
Crescita mensile:
22.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 007.16 USD
Massimale:
1 847.35 USD (16.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.51% (1 068.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|BTCUSD
|10
|USTEC
|10
|UKOIL
|7
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|8.5K
|BTCUSD
|-2.4K
|USTEC
|230
|UKOIL
|-1.7K
|XAUUSD
|97
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|22K
|BTCUSD
|-2.4M
|USTEC
|26K
|UKOIL
|-17K
|XAUUSD
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 770.64 USD
Worst Trade: -643 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 520.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 839.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.49 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|9.50 × 12
|
Exness-MT5Real7
|11.78 × 68
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4281
|
Bybit-Live
|12.33 × 3
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real28
|17.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|20.34 × 38
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
Chash Flow
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
5
0%
45
42%
100%
1.79
103.02
USD
USD
11%
1:500