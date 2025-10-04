SegnaliSezioni
Mr Supak Dhanasena

DrSPM

Mr Supak Dhanasena
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
19 (42.22%)
Loss Trade:
26 (57.78%)
Best Trade:
2 770.64 USD
Worst Trade:
-643.05 USD
Profitto lordo:
10 502.43 USD (409 746 pips)
Perdita lorda:
-5 866.45 USD (2 784 831 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 520.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 770.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
45 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
103.02 USD
Profitto medio:
552.76 USD
Perdita media:
-225.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 839.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 839.15 USD (6)
Crescita mensile:
22.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 007.16 USD
Massimale:
1 847.35 USD (16.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.51% (1 068.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 13
BTCUSD 10
USTEC 10
UKOIL 7
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 8.5K
BTCUSD -2.4K
USTEC 230
UKOIL -1.7K
XAUUSD 97
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 22K
BTCUSD -2.4M
USTEC 26K
UKOIL -17K
XAUUSD 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 770.64 USD
Worst Trade: -643 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 520.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 839.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.49 × 57
Exness-MT5Real
5.50 × 2
RoboForex-Pro
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
7.00 × 1
MonetaMarkets-Live
9.50 × 12
Exness-MT5Real7
11.78 × 68
Exness-MT5Real8
12.13 × 4281
Bybit-Live
12.33 × 3
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real28
17.00 × 1
RoboForex-ECN
20.34 × 38
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
Chash Flow
Non ci sono recensioni
2025.10.04 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.10.04 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
