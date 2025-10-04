- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
8.50 USD
Worst Trade:
-16.59 USD
Profitto lordo:
34.25 USD (53 477 pips)
Perdita lorda:
-63.39 USD (2 111 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.25 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
48.65%
Massimo carico di deposito:
254.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
4 (23.53%)
Short Trade:
13 (76.47%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-1.71 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-15.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.39 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.14 USD
Massimale:
63.39 USD (98.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.52% (63.39 USD)
Per equità:
58.52% (37.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ZECUSD#
|11
|BTCUSD#
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ZECUSD#
|-35
|BTCUSD#
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ZECUSD#
|-721
|BTCUSD#
|52K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.50 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.25 USD
Massima perdita consecutiva: -63.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Copy and Grow insyaallah
Non ci sono recensioni