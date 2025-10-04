SegnaliSezioni
Suprihati

Nicho18

Suprihati
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -97%
XMGlobal-MT5 6
1:1000
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
8.50 USD
Worst Trade:
-16.59 USD
Profitto lordo:
34.25 USD (53 477 pips)
Perdita lorda:
-63.39 USD (2 111 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.25 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
48.65%
Massimo carico di deposito:
254.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
4 (23.53%)
Short Trade:
13 (76.47%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-1.71 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-15.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.39 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.14 USD
Massimale:
63.39 USD (98.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.52% (63.39 USD)
Per equità:
58.52% (37.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ZECUSD# 11
BTCUSD# 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ZECUSD# -35
BTCUSD# 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ZECUSD# -721
BTCUSD# 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.50 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.25 USD
Massima perdita consecutiva: -63.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Copy and Grow insyaallah
Non ci sono recensioni
2025.10.04 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.04 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.04 18:44
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.10.04 15:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.04 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
