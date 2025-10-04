SegnaliSezioni
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate

Vladislavs Dorodnovs
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
358 (84.43%)
Loss Trade:
66 (15.57%)
Best Trade:
121.90 UST
Worst Trade:
-526.24 UST
Profitto lordo:
3 204.48 UST (44 917 pips)
Perdita lorda:
-1 734.14 UST (15 130 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (232.07 UST)
Massimo profitto consecutivo:
284.58 UST (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
309 (72.88%)
Short Trade:
115 (27.12%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
3.47 UST
Profitto medio:
8.95 UST
Perdita media:
-26.27 UST
Massime perdite consecutive:
6 (-32.12 UST)
Massima perdita consecutiva:
-708.74 UST (2)
Crescita mensile:
31.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
299.61 UST
Massimale:
713.12 UST (17.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.31% (15.96 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 195
GBPUSD+ 181
AUDUSD+ 17
EURUSD+ 14
USDCAD+ 12
EURAUD+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 314
AUDUSD+ 25
EURUSD+ 24
USDCAD+ 12
EURAUD+ 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 17K
GBPUSD+ 11K
AUDUSD+ 717
EURUSD+ 769
USDCAD+ 670
EURAUD+ 306
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.90 UST
Worst Trade: -526 UST
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +232.07 UST
Massima perdita consecutiva: -32.12 UST

🔹 Описание стратегии

Сигнал основан на алгоритмической торговой системе с акцентом на:

  • Золото (XAUUSD) – основной источник прибыли

  • GBPUSD – второй ключевой инструмент

Система использует оптимизированные алгоритмы входа/выхода, строгий риск-менеджмент и низкую нагрузку на депозит.

🔹 Результаты за сентябрь 2025

  • Прирост: +37.49%

  • Максимальная просадка: 11.9%

  • Процент прибыльных сделок: 80%

  • Всего сделок: 232

  • Лучший трейд: +121.90 USD

  • Худший трейд: -89.36 USD

🔹 Риск-менеджмент

  • Средняя нагрузка на депозит: <4%

  • Автоматический TP и SL в каждой сделке

  • Диверсификация по валютам и товарам

  • Контролируемая просадка (не выше 15%)

🔹 Почему стоит подписаться

✅ Высокая доходность при умеренных рисках
✅ Стабильная статистика, проверенная на реальном счёте
✅ 100% алгоритмическая торговля (без эмоций)
✅ Чёткий контроль просадки и капитала

📌 Важно: Рекомендуется начинать с депозита от 1 000 USD. При большем капитале стратегия масштабируется эффективнее.


