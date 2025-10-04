- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|195
|GBPUSD+
|181
|AUDUSD+
|17
|EURUSD+
|14
|USDCAD+
|12
|EURAUD+
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.1K
|GBPUSD+
|314
|AUDUSD+
|25
|EURUSD+
|24
|USDCAD+
|12
|EURAUD+
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|17K
|GBPUSD+
|11K
|AUDUSD+
|717
|EURUSD+
|769
|USDCAD+
|670
|EURAUD+
|306
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔹 Описание стратегии
Сигнал основан на алгоритмической торговой системе с акцентом на:
-
Золото (XAUUSD) – основной источник прибыли
-
GBPUSD – второй ключевой инструмент
Система использует оптимизированные алгоритмы входа/выхода, строгий риск-менеджмент и низкую нагрузку на депозит.
🔹 Результаты за сентябрь 2025
-
Прирост: +37.49%
-
Максимальная просадка: 11.9%
-
Процент прибыльных сделок: 80%
-
Всего сделок: 232
-
Лучший трейд: +121.90 USD
-
Худший трейд: -89.36 USD
🔹 Риск-менеджмент
-
Средняя нагрузка на депозит: <4%
-
Автоматический TP и SL в каждой сделке
-
Диверсификация по валютам и товарам
-
Контролируемая просадка (не выше 15%)
🔹 Почему стоит подписаться
✅ Высокая доходность при умеренных рисках
✅ Стабильная статистика, проверенная на реальном счёте
✅ 100% алгоритмическая торговля (без эмоций)
✅ Чёткий контроль просадки и капитала
📌 Важно: Рекомендуется начинать с депозита от 1 000 USD. При большем капитале стратегия масштабируется эффективнее.