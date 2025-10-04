- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
161 (68.22%)
Loss Trade:
75 (31.78%)
Best Trade:
53.71 USD
Worst Trade:
-86.57 USD
Profitto lordo:
1 072.83 USD (3 079 935 pips)
Perdita lorda:
-913.43 USD (2 138 606 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (31.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
113 (47.88%)
Short Trade:
123 (52.12%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-12.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-122.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.08 USD (5)
Crescita mensile:
12.57%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.65 USD
Massimale:
252.85 USD (86.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|36
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|21
|GBPAUD
|12
|EURUSD
|11
|USDJPY
|11
|CADJPY
|10
|EURJPY
|10
|SUMMARY
|9
|EURAUD
|8
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|5
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURNZD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|85
|XAUUSD
|-79
|GBPUSD
|-20
|GBPJPY
|38
|GBPAUD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|23
|CADJPY
|-1
|EURJPY
|51
|SUMMARY
|90
|EURAUD
|10
|GBPNZD
|-26
|USDCAD
|1
|EURCAD
|-9
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|-1
|EURGBP
|3
|EURNZD
|-2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|-8
|GBPCAD
|-9
|AUDNZD
|0
|EURCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|938K
|XAUUSD
|-7.4K
|GBPUSD
|-14
|GBPJPY
|4.3K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|611
|USDJPY
|3K
|CADJPY
|-167
|EURJPY
|7.5K
|SUMMARY
|0
|EURAUD
|1.6K
|GBPNZD
|-3.7K
|USDCAD
|128
|EURCAD
|-1.4K
|AUDUSD
|62
|AUDJPY
|-74
|EURGBP
|303
|EURNZD
|-403
|CHFJPY
|495
|NZDCHF
|-762
|GBPCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|12
|EURCHF
|200
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.71 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.37 USD
Massima perdita consecutiva: -122.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni