Willian Fernando Souza Almeida

Mt4WillianAlmeida

Willian Fernando Souza Almeida
0 recensioni
236 settimane
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
161 (68.22%)
Loss Trade:
75 (31.78%)
Best Trade:
53.71 USD
Worst Trade:
-86.57 USD
Profitto lordo:
1 072.83 USD (3 079 935 pips)
Perdita lorda:
-913.43 USD (2 138 606 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (31.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
113 (47.88%)
Short Trade:
123 (52.12%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-12.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-122.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.08 USD (5)
Crescita mensile:
12.57%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.65 USD
Massimale:
252.85 USD (86.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 41
XAUUSD 36
GBPUSD 35
GBPJPY 21
GBPAUD 12
EURUSD 11
USDJPY 11
CADJPY 10
EURJPY 10
SUMMARY 9
EURAUD 8
GBPNZD 5
USDCAD 5
EURCAD 5
AUDUSD 3
AUDJPY 3
EURGBP 3
EURNZD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
GBPCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 85
XAUUSD -79
GBPUSD -20
GBPJPY 38
GBPAUD 5
EURUSD 5
USDJPY 23
CADJPY -1
EURJPY 51
SUMMARY 90
EURAUD 10
GBPNZD -26
USDCAD 1
EURCAD -9
AUDUSD 0
AUDJPY -1
EURGBP 3
EURNZD -2
CHFJPY 2
NZDCHF -8
GBPCAD -9
AUDNZD 0
EURCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 938K
XAUUSD -7.4K
GBPUSD -14
GBPJPY 4.3K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 611
USDJPY 3K
CADJPY -167
EURJPY 7.5K
SUMMARY 0
EURAUD 1.6K
GBPNZD -3.7K
USDCAD 128
EURCAD -1.4K
AUDUSD 62
AUDJPY -74
EURGBP 303
EURNZD -403
CHFJPY 495
NZDCHF -762
GBPCAD -1.2K
AUDNZD 12
EURCHF 200
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.71 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.37 USD
Massima perdita consecutiva: -122.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.04 14:24
Trading operations on the account were performed for only 195 days. This comprises 11.84% of days out of the 1647 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 14:24
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
