Segnali / SENNA
Purtroppo, il segnale SENNA è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 12 934%
- Abbonati
- 23
- Settimane
- 183
- Trade
- 3190
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.64
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 5 697%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 320
- Trade
- 1941
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.93
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 1 119%
- Abbonati
- 37
- Settimane
- 99
- Trade
- 283
- Vincita
- 56%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 488%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 90
- Trade
- 814
- Vincita
- 73%
- Fattore di profitto
- 1.87
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 12 535%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 135
- Trade
- 1148
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.54
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 1 800%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 33
- Trade
- 712
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 2.10
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 4 914%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 193
- Trade
- 9728
- Vincita
- 68%
- Fattore di profitto
- 1.56
- DD massimo
- 42%
- Crescita
- 1 103%
- Abbonati
- 17
- Settimane
- 43
- Trade
- 1489
- Vincita
- 60%
- Fattore di profitto
- 1.90
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 4 271%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 233
- Trade
- 7808
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.54
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 679%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 65
- Trade
- 2869
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.62
- DD massimo
- 41%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.