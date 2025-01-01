SegnaliSezioni
Segnali / SENNA
404

Purtroppo, il segnale SENNA è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:

KingFX AU
Crescita
12 934%
Abbonati
23
Settimane
183
Trade
3190
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.64
DD massimo
52%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
5 697%
Abbonati
2
Settimane
320
Trade
1941
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.93
DD massimo
38%
MCA100
Crescita
1 119%
Abbonati
37
Settimane
99
Trade
283
Vincita
56%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
35%
MultiWay ICM
Crescita
488%
Abbonati
10
Settimane
90
Trade
814
Vincita
73%
Fattore di profitto
1.87
DD massimo
28%
Niguru GBP
Crescita
12 535%
Abbonati
0
Settimane
135
Trade
1148
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.54
DD massimo
39%
Gold pro
Crescita
1 800%
Abbonati
16
Settimane
33
Trade
712
Vincita
80%
Fattore di profitto
2.10
DD massimo
52%
High frequency
Crescita
4 914%
Abbonati
1
Settimane
193
Trade
9728
Vincita
68%
Fattore di profitto
1.56
DD massimo
42%
NeroSignal
Crescita
1 103%
Abbonati
17
Settimane
43
Trade
1489
Vincita
60%
Fattore di profitto
1.90
DD massimo
28%
ATong
Crescita
4 271%
Abbonati
0
Settimane
233
Trade
7808
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.54
DD massimo
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
679%
Abbonati
8
Settimane
65
Trade
2869
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.62
DD massimo
41%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 3000 segnali disponibili
per MetaTrader 4

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.