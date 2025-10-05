- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
2.61 USD
Worst Trade:
-3.52 USD
Profitto lordo:
9.40 USD (1 249 pips)
Perdita lorda:
-4.59 USD (761 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
83.94%
Massimo carico di deposito:
1.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.52 USD (1)
Crescita mensile:
0.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.49 USD
Massimale:
3.52 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (3.52 USD)
Per equità:
1.43% (8.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-26
|AUDCAD
|313
|NZDCAD
|201
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.61 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.25 USD
Massima perdita consecutiva: -3.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
