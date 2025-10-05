SegnaliSezioni
Muhammad Hsan Syarifudin

Genesis Pips

Muhammad Hsan Syarifudin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
2.61 USD
Worst Trade:
-3.52 USD
Profitto lordo:
9.40 USD (1 249 pips)
Perdita lorda:
-4.59 USD (761 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
83.94%
Massimo carico di deposito:
1.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.52 USD (1)
Crescita mensile:
0.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.49 USD
Massimale:
3.52 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (3.52 USD)
Per equità:
1.43% (8.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 1
AUDCAD 2
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -26
AUDCAD 313
NZDCAD 201
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.61 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.25 USD
Massima perdita consecutiva: -3.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
156 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 21:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 12:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 13:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 13:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
