Trade:
66
Profit Trade:
34 (51.51%)
Loss Trade:
32 (48.48%)
Best Trade:
99.58 USD
Worst Trade:
-73.69 USD
Profitto lordo:
1 275.55 USD (632 957 pips)
Perdita lorda:
-730.47 USD (226 594 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (384.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.49%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
46 (69.70%)
Short Trade:
20 (30.30%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
8.26 USD
Profitto medio:
37.52 USD
Perdita media:
-22.83 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-173.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.38 USD (6)
Crescita mensile:
24.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.64 USD
Massimale:
245.75 USD (28.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.81% (107.69 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|406K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +99.58 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +384.94 USD
Massima perdita consecutiva: -173.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
use balance minimun $500
RR 1:3
RR 1:3
