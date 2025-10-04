- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
10.27 USD
Worst Trade:
-6.10 USD
Profitto lordo:
17.08 USD (1 614 pips)
Perdita lorda:
-13.68 USD (501 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (17.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
66.87%
Massimo carico di deposito:
33.57%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.96 USD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.96 USD
Massimale:
9.96 USD (12.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.45% (9.96 USD)
Per equità:
5.98% (4.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|2
|EURCHF
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|-11
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|-2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|-406
|XAUUSD
|1.5K
|EURCHF
|-80
|EURUSD
|69
|AUDCAD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.27 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.02 USD
Massima perdita consecutiva: -9.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
PTMillennium-International Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 565
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1196
|
LiteForex-ECN.com
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 19
Test Signal.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
83
USD
USD
1
11%
9
55%
67%
1.24
0.38
USD
USD
12%
1:400