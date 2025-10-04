SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TROLL Trading
Antonius Loubser

TROLL Trading

Antonius Loubser
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Pepperstone-Edge02
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
10.27 USD
Worst Trade:
-6.10 USD
Profitto lordo:
17.08 USD (1 614 pips)
Perdita lorda:
-13.68 USD (501 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (17.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
66.87%
Massimo carico di deposito:
33.57%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.96 USD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.96 USD
Massimale:
9.96 USD (12.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.45% (9.96 USD)
Per equità:
5.98% (4.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 3
XAUUSD 2
EURCHF 2
EURUSD 1
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD -11
XAUUSD 15
EURCHF -2
EURUSD 1
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD -406
XAUUSD 1.5K
EURCHF -80
EURUSD 69
AUDCAD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.27 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.02 USD
Massima perdita consecutiva: -9.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 10
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
PTMillennium-International Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 12
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 565
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1196
LiteForex-ECN.com
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 19
Test Signal.
Non ci sono recensioni
2025.10.06 19:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 12:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 11:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TROLL Trading
30USD al mese
4%
0
0
USD
83
USD
1
11%
9
55%
67%
1.24
0.38
USD
12%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.