Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 20%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
51 (89.47%)
Loss Trade:
6 (10.53%)
Best Trade:
7.64 USD
Worst Trade:
-4.47 USD
Profitto lordo:
38.22 USD (308 987 pips)
Perdita lorda:
-18.24 USD (152 477 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (14.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.23 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
3.94
Long Trade:
26 (45.61%)
Short Trade:
31 (54.39%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.47 USD (1)
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.63 USD
Massimale:
5.07 USD (5.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (5.07 USD)
Per equità:
54.28% (64.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 157K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.64 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.23 USD
Massima perdita consecutiva: -4.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trail. Do not copy yet.
Non ci sono recensioni
2025.10.04 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.04 15:34
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.04 11:14
Share of trading days is too low
2025.10.04 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.04 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
