- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|ETHUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|ETHUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|ETHUSD
|-447
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
GOLD Institutional Breakout M15 | Real Account | Adaptive Risk | Consistent Growth
This signal trades XAUUSD (gold) on the M15 timeframe using an institutional breakout strategy.
It exploits real volatility expansions with multi-timeframe confirmation (ATR, RSI, Bollinger compression).
The goal is stable capital growth without martingale or grid systems.
✅ Initial balance €550 → €1 440 (+162% in 9 months)
✅ Max drawdown < 20%
✅ Fixed lot 0.03 with 1–2% risk per trade
✅ Full Break-Even logic + partial closure + adaptive trailing
✅ Validated in London & New York sessions
Try the 9-month demo to see consistent growth and realistic risk control before joining live.
