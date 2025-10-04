SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD Institutional Breakout M15
Marco Gusso

GOLD Institutional Breakout M15

Marco Gusso
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
13.43 EUR
Worst Trade:
-0.03 EUR
Profitto lordo:
46.67 EUR (1 847 pips)
Perdita lorda:
-0.73 EUR (447 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (46.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.67 EUR (7)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
8.91%
Massimo carico di deposito:
87.36%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
353.38
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
63.93
Profitto previsto:
5.74 EUR
Profitto medio:
6.67 EUR
Perdita media:
-0.73 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.03 EUR (1)
Crescita mensile:
8.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
0.13 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.13 EUR)
Per equità:
3.73% (22.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
ETHUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 52
ETHUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8K
ETHUSD -447
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.43 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.03 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

GOLD Institutional Breakout M15 | Real Account | Adaptive Risk | Consistent Growth

This signal trades XAUUSD (gold) on the M15 timeframe using an institutional breakout strategy.
It exploits real volatility expansions with multi-timeframe confirmation (ATR, RSI, Bollinger compression).
The goal is stable capital growth without martingale or grid systems.
✅ Initial balance €550 → €1 440 (+162% in 9 months)
✅ Max drawdown < 20%
✅ Fixed lot 0.03 with 1–2% risk per trade
✅ Full Break-Even logic + partial closure + adaptive trailing
✅ Validated in London & New York sessions

Try the 9-month demo to see consistent growth and realistic risk control before joining live.


Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 04:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 03:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.04 12:24
Share of trading days is too low
2025.10.04 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.04 12:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.04 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD Institutional Breakout M15
50USD al mese
8%
0
0
USD
620
EUR
1
87%
8
87%
9%
63.93
5.74
EUR
4%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.