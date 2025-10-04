- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
27.59 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
82.79 USD (590 539 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (82.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.90 USD
Profitto medio:
6.90 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.98% (139.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|3
|CADCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|59
|XAUUSD
|24
|CADCHF
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|588K
|XAUUSD
|2.4K
|CADCHF
|30
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.59 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +82.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.46 × 24
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 198
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.01 × 194
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|4.10 × 67
|
Eightcap-Real
|4.70 × 37
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.75 × 1817
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
VantageAU-Live 2
|8.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
