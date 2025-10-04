- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
61.49 USD (662 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (61.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
3.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
20.50 USD
Profitto medio:
20.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (48.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|50
|NZDCAD
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|560
|NZDCAD
|102
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +61.49 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 7
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.00 × 1
Non ci sono recensioni