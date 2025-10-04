- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
390
Profit Trade:
242 (62.05%)
Loss Trade:
148 (37.95%)
Best Trade:
972.00 USD
Worst Trade:
-608.64 USD
Profitto lordo:
11 948.59 USD (91 891 pips)
Perdita lorda:
-4 997.03 USD (94 532 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (2 482.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 482.79 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.96
Long Trade:
205 (52.56%)
Short Trade:
185 (47.44%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
17.82 USD
Profitto medio:
49.37 USD
Perdita media:
-33.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-608.64 USD (1)
Crescita mensile:
216.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.00 USD
Massimale:
698.04 USD (29.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|353
|GBPUSD
|37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.9K
|GBPUSD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|GBPUSD
|621
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +972.00 USD
Worst Trade: -609 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 482.79 USD
Massima perdita consecutiva: -62.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
