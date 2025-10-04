SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CC1831218
Xiang Feng Chen

CC1831218

Xiang Feng Chen
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
242 (62.05%)
Loss Trade:
148 (37.95%)
Best Trade:
972.00 USD
Worst Trade:
-608.64 USD
Profitto lordo:
11 948.59 USD (91 891 pips)
Perdita lorda:
-4 997.03 USD (94 532 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (2 482.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 482.79 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.96
Long Trade:
205 (52.56%)
Short Trade:
185 (47.44%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
17.82 USD
Profitto medio:
49.37 USD
Perdita media:
-33.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-608.64 USD (1)
Crescita mensile:
216.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.00 USD
Massimale:
698.04 USD (29.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 353
GBPUSD 37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.9K
GBPUSD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.3K
GBPUSD 621
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +972.00 USD
Worst Trade: -609 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 482.79 USD
Massima perdita consecutiva: -62.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati