Nessun dato
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradewillGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔥 Selamat datang di Signaltradingactual 🔥
Perdagangan yang aman, konsisten, dan cerdas.
- Fokus pada EURUSD, GBPUSD & XAUUSD
- Mengikuti tren + strategi aksi harga
- Penarikan rendah, pertumbuhan stabil
- Tidak ada martingale, tidak ada perjudian berisiko tinggi
✅ Cocok untuk akun kecil & besar
✅ Dirancang untuk keuntungan konsisten jangka panjang
Detail:
Strategi: Mengikuti tren dan aksi harga (tanpa martingale, tanpa rata-rata).
Instrumen: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
Jangka waktu: H1 & H4.
Manajemen Risiko: Drawdown maksimum di bawah 20%, stop loss selalu diterapkan, rasio risiko terhadap imbalan minimum 1:2.
Pengaturan yang Direkomendasikan: Deposit awal $200, leverage 1:500, akun ECN dengan spread rendah.
Sinyal ini berfokus pada stabilitas dan keamanan jangka panjang, menjadikannya ideal bagi investor pemula maupun profesional.