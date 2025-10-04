- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
28.28 USD
Worst Trade:
-0.87 USD
Profitto lordo:
153.24 USD (153 232 pips)
Perdita lorda:
-0.87 USD (876 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (51.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.44
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
175.14
Long Trade:
15 (93.75%)
Short Trade:
1 (6.25%)
Fattore di profitto:
176.14
Profitto previsto:
9.52 USD
Profitto medio:
10.22 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.87 USD (1)
Crescita mensile:
33.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.87 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (0.87 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|152K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.28 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.08 USD
Massima perdita consecutiva: -0.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Low Risk Method
