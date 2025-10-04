SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Panhanna73
Komang Pebriari Wiguna

Panhanna73

Komang Pebriari Wiguna
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-162.99 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-803.06 USD (19 764 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-100.38 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-100.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-803.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-803.06 USD (8)
Crescita mensile:
-12.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
803.06 USD
Massimale:
803.06 USD (12.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -803
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -803.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati