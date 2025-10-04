- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
271
Profit Trade:
178 (65.68%)
Loss Trade:
93 (34.32%)
Best Trade:
7.09 USD
Worst Trade:
-4.81 USD
Profitto lordo:
184.94 USD (24 197 pips)
Perdita lorda:
-91.69 USD (113 700 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (16.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
5.15
Long Trade:
129 (47.60%)
Short Trade:
142 (52.40%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.11 USD (4)
Crescita mensile:
14.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
18.11 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|87
|EURUSD.c
|61
|GBPUSD.c
|37
|USDJPY.c
|30
|GBPJPY.c
|10
|BTCUSD.c
|7
|EURNZD.c
|7
|USDCHF.c
|6
|NZDUSD.c
|6
|XAGUSD.c
|6
|AUDUSD.c
|4
|AUDCHF.c
|3
|AUDCAD.c
|2
|AUDJPY.c
|2
|GER30.c
|1
|USDCAD.c
|1
|NZDCHF.c
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.c
|85
|EURUSD.c
|9
|GBPUSD.c
|6
|USDJPY.c
|8
|GBPJPY.c
|5
|BTCUSD.c
|-11
|EURNZD.c
|-1
|USDCHF.c
|3
|NZDUSD.c
|-2
|XAGUSD.c
|-2
|AUDUSD.c
|-2
|AUDCHF.c
|-1
|AUDCAD.c
|-1
|AUDJPY.c
|-2
|GER30.c
|0
|USDCAD.c
|0
|NZDCHF.c
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.c
|9.2K
|EURUSD.c
|1.3K
|GBPUSD.c
|875
|USDJPY.c
|1.5K
|GBPJPY.c
|917
|BTCUSD.c
|-103K
|EURNZD.c
|-77
|USDCHF.c
|265
|NZDUSD.c
|-194
|XAGUSD.c
|-27
|AUDUSD.c
|-172
|AUDCHF.c
|-72
|AUDCAD.c
|-123
|AUDJPY.c
|-204
|GER30.c
|59
|USDCAD.c
|-46
|NZDCHF.c
|-17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.09 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
