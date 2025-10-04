SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ayush
Ayush Awasthi

Ayush

Ayush Awasthi
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
LongAsiaGroup-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
271
Profit Trade:
178 (65.68%)
Loss Trade:
93 (34.32%)
Best Trade:
7.09 USD
Worst Trade:
-4.81 USD
Profitto lordo:
184.94 USD (24 197 pips)
Perdita lorda:
-91.69 USD (113 700 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (16.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
5.15
Long Trade:
129 (47.60%)
Short Trade:
142 (52.40%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.11 USD (4)
Crescita mensile:
14.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
18.11 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.c 87
EURUSD.c 61
GBPUSD.c 37
USDJPY.c 30
GBPJPY.c 10
BTCUSD.c 7
EURNZD.c 7
USDCHF.c 6
NZDUSD.c 6
XAGUSD.c 6
AUDUSD.c 4
AUDCHF.c 3
AUDCAD.c 2
AUDJPY.c 2
GER30.c 1
USDCAD.c 1
NZDCHF.c 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.c 85
EURUSD.c 9
GBPUSD.c 6
USDJPY.c 8
GBPJPY.c 5
BTCUSD.c -11
EURNZD.c -1
USDCHF.c 3
NZDUSD.c -2
XAGUSD.c -2
AUDUSD.c -2
AUDCHF.c -1
AUDCAD.c -1
AUDJPY.c -2
GER30.c 0
USDCAD.c 0
NZDCHF.c 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.c 9.2K
EURUSD.c 1.3K
GBPUSD.c 875
USDJPY.c 1.5K
GBPJPY.c 917
BTCUSD.c -103K
EURNZD.c -77
USDCHF.c 265
NZDUSD.c -194
XAGUSD.c -27
AUDUSD.c -172
AUDCHF.c -72
AUDCAD.c -123
AUDJPY.c -204
GER30.c 59
USDCAD.c -46
NZDCHF.c -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.09 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

op in the chat
Non ci sono recensioni
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati