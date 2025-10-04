- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
238 (70.00%)
Loss Trade:
102 (30.00%)
Best Trade:
4.87 USD
Worst Trade:
-3.32 USD
Profitto lordo:
256.81 USD (2 542 822 pips)
Perdita lorda:
-118.44 USD (891 104 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (82.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.35 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
74.70%
Massimo carico di deposito:
54.59%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
341
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
43 (12.65%)
Short Trade:
297 (87.35%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-1.16 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-31.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.03 USD (26)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.32 USD
Massimale:
45.17 USD (11.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.56% (45.17 USD)
Per equità:
8.33% (39.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|138
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.7M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.87 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +82.92 USD
Massima perdita consecutiva: -31.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
30%
0
0
USD
USD
643
USD
USD
1
0%
340
70%
75%
2.16
0.41
USD
USD
8%
1:200