Sibusiso Raymond Mkhungo

BTCUSD TRADES

Sibusiso Raymond Mkhungo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -14%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
10.84 ZAR
Worst Trade:
-35.37 ZAR
Profitto lordo:
23.24 ZAR (13 500 pips)
Perdita lorda:
-146.32 ZAR (85 000 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.30 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
10.84 ZAR (1)
Indice di Sharpe:
-0.66
Attività di trading:
206.67%
Massimo carico di deposito:
14.30%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-9.47 ZAR
Profitto medio:
3.87 ZAR
Perdita media:
-20.90 ZAR
Massime perdite consecutive:
3 (-87.79 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-87.79 ZAR (3)
Crescita mensile:
-14.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.08 ZAR
Massimale:
126.95 ZAR (14.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.80% (126.95 ZAR)
Per equità:
2.74% (21.00 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -72K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.84 ZAR
Worst Trade: -35 ZAR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.30 ZAR
Massima perdita consecutiva: -87.79 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BTCUSD Account support and resistance trading
Non ci sono recensioni
2025.10.04 01:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 23:44
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.03 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
