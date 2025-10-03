- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
10.84 ZAR
Worst Trade:
-35.37 ZAR
Profitto lordo:
23.24 ZAR (13 500 pips)
Perdita lorda:
-146.32 ZAR (85 000 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.30 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
10.84 ZAR (1)
Indice di Sharpe:
-0.66
Attività di trading:
206.67%
Massimo carico di deposito:
14.30%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-9.47 ZAR
Profitto medio:
3.87 ZAR
Perdita media:
-20.90 ZAR
Massime perdite consecutive:
3 (-87.79 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-87.79 ZAR (3)
Crescita mensile:
-14.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.08 ZAR
Massimale:
126.95 ZAR (14.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.80% (126.95 ZAR)
Per equità:
2.74% (21.00 ZAR)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-72K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +10.84 ZAR
Worst Trade: -35 ZAR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.30 ZAR
Massima perdita consecutiva: -87.79 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
BTCUSD Account support and resistance trading
Non ci sono recensioni