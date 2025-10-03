- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
30.75 USD
Worst Trade:
-7.36 USD
Profitto lordo:
79.00 USD (3 093 pips)
Perdita lorda:
-15.57 USD (1 192 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (53.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.28 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
15 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.07
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.10 USD (2)
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.36 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.56% (13.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|63
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
