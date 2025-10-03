SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Jonatan Lemes
Jonatan Melhado Lemes

Jonatan Lemes

Jonatan Melhado Lemes
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
7.36 USD
Worst Trade:
-11.44 USD
Profitto lordo:
12.50 USD (170 pips)
Perdita lorda:
-22.40 USD (1 246 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
25.75%
Massimo carico di deposito:
12.87%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-1.24 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-5.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.44 USD (1)
Crescita mensile:
-4.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.37 USD
Massimale:
20.37 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (20.37 USD)
Per equità:
3.17% (6.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -11
USDCAD 5
GBPCAD -7
AUDJPY -4
USDJPY -1
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -143
USDCAD 78
GBPCAD -920
AUDJPY -79
USDJPY -104
EURUSD 92
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.36 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.47 USD
Massima perdita consecutiva: -10.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.12 × 447
FPMarketsSC-Live
0.43 × 28
Vivendo uma jornada de consistência e lucratividade.
Non ci sono recensioni
2025.10.14 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 11:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 11:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 21:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 21:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 21:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 21:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 21:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
