- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
7.36 USD
Worst Trade:
-11.44 USD
Profitto lordo:
12.50 USD (170 pips)
Perdita lorda:
-22.40 USD (1 246 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
25.75%
Massimo carico di deposito:
12.87%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-1.24 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-5.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.44 USD (1)
Crescita mensile:
-4.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.37 USD
Massimale:
20.37 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (20.37 USD)
Per equità:
3.17% (6.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-11
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|-7
|AUDJPY
|-4
|USDJPY
|-1
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-143
|USDCAD
|78
|GBPCAD
|-920
|AUDJPY
|-79
|USDJPY
|-104
|EURUSD
|92
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.36 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.47 USD
Massima perdita consecutiva: -10.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.12 × 447
|
FPMarketsSC-Live
|0.43 × 28
Vivendo uma jornada de consistência e lucratividade.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
2
0%
8
50%
26%
0.55
-1.24
USD
USD
9%
1:500