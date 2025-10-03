SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FxSignalM5
Tang Chian

FxSignalM5

Tang Chian
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 78 USD al mese
crescita dal 2025 25%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
65 (59.63%)
Loss Trade:
44 (40.37%)
Best Trade:
1.45 USD
Worst Trade:
-1.04 USD
Profitto lordo:
58.55 USD (117 254 pips)
Perdita lorda:
-30.52 USD (61 062 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (55.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.41 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
215.69%
Massimo carico di deposito:
14.88%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
41 (37.61%)
Short Trade:
68 (62.39%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-19.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.19 USD (32)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.38 USD
Massimale:
27.38 USD (24.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.89% (27.38 USD)
Per equità:
10.05% (10.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 28
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.45 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +55.41 USD
Massima perdita consecutiva: -19.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
🚀 FxSignalM4 – Smart Manual Trading on XRPUSD

💡 Why Join?

  • Start with as little as USD 100

  • Manual trading with technical & fundamental analysis (no EA)

  • Hedging strategy for stability

  • Consistent target: 30% yearly profit

  • Controlled risk: <30% drawdown

  • Optimized lot size management

📊 System Highlights

  • Platform: FBS | Leverage 1:500 | Swap-Free

  • Trading Activity: 90%+

  • Passive income with stability & growth

⚠️ Not risk-free, but built for reliability + consistency.
👉 Start small, scale up, and grow with FxSignalM5!


How to subscribe:-

https://www.mql5.com/en/ articles/523

https://www.mql5.com/en/forum/ 336422


How to setting copy trade:-

https://www.youtube.com/watch? v=XIfch5MBn2I


Always remember that...

Risk comes from not knowing what you're doing. 
Rule No. 1: Never lose money. 
Rule No. 2: Never forget rule No. 1.




Non ci sono recensioni
2025.10.04 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 02:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 19:27
Share of trading days is too low
2025.10.03 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 18:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 18:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 18:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 18:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FxSignalM5
78USD al mese
25%
0
0
USD
138
USD
1
0%
109
59%
216%
1.91
0.26
USD
25%
1:500
