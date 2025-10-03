- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|109
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|28
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|56K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real
|0.00 × 1
🚀 FxSignalM4 – Smart Manual Trading on XRPUSD
💡 Why Join?
-
Start with as little as USD 100
-
Manual trading with technical & fundamental analysis (no EA)
-
Hedging strategy for stability
-
Consistent target: 30% yearly profit
-
Controlled risk: <30% drawdown
-
Optimized lot size management
📊 System Highlights
-
Platform: FBS | Leverage 1:500 | Swap-Free
-
Trading Activity: 90%+
-
Passive income with stability & growth
⚠️ Not risk-free, but built for reliability + consistency.
👉 Start small, scale up, and grow with FxSignalM5!
How to subscribe:-
https://www.mql5.com/en/ articles/523
https://www.mql5.com/en/forum/ 336422
How to setting copy trade:-
https://www.youtube.com/watch? v=XIfch5MBn2I
Always remember that... Risk comes from not knowing what you're doing. Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget rule No. 1.
