- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19 684
Profit Trade:
12 126 (61.60%)
Loss Trade:
7 558 (38.40%)
Best Trade:
268.80 USD
Worst Trade:
-896.79 USD
Profitto lordo:
48 731.70 USD (2 562 525 pips)
Perdita lorda:
-41 189.97 USD (2 291 274 pips)
Vincite massime consecutive:
185 (904.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.59 USD (185)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
544
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
9 661 (49.08%)
Short Trade:
10 023 (50.92%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-392.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 457.82 USD (8)
Crescita mensile:
11.61%
Previsione annuale:
140.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 699.07 USD
Massimale:
2 679.43 USD (25.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.73% (1 707.72 USD)
Per equità:
2.06% (329.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD-ECN
|772
|GBPUSD-ECN
|768
|EURUSD-ECN
|765
|USDCHF-ECN
|762
|AUDUSD-ECN
|755
|NZDUSD-ECN
|725
|USDJPY-ECN
|713
|EURAUD-ECN
|676
|EURNZD-ECN
|675
|NZDCAD-ECN
|651
|EURJPY-ECN
|650
|EURCAD-ECN
|647
|AUDCAD-ECN
|632
|GBPAUD-ECN
|631
|GBPCHF-ECN
|627
|AUDCHF-ECN
|616
|GBPCAD-ECN
|600
|GBPNZD-ECN
|578
|NZDCHF-ECN
|563
|GBPJPY-ECN
|558
|EURCHF-ECN
|542
|EURGBP-ECN
|536
|CHFJPY-ECN
|513
|USDSGD-ECN
|498
|AUDJPY-ECN
|483
|CADJPY-ECN
|475
|NZDJPY-ECN
|462
|CADCHF-ECN
|458
|AUDNZD-ECN
|397
|USDCNH-ECN
|366
|NZDSGD-ECN
|292
|AUDSGD-ECN
|283
|EURSGD-ECN
|275
|GBPSGD-ECN
|252
|SGDJPY-ECN
|185
|AUDCNH-ECN
|180
|CHFSGD-ECN
|116
|XAUUSD-ECN
|2
|USDZAR-ECN
|1
|DJ30.s
|1
|BTCUSD
|1
|UKOUSD-ECN
|1
|NG-C.
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD-ECN
|494
|GBPUSD-ECN
|702
|EURUSD-ECN
|780
|USDCHF-ECN
|373
|AUDUSD-ECN
|826
|NZDUSD-ECN
|581
|USDJPY-ECN
|784
|EURAUD-ECN
|780
|EURNZD-ECN
|608
|NZDCAD-ECN
|305
|EURJPY-ECN
|-794
|EURCAD-ECN
|667
|AUDCAD-ECN
|336
|GBPAUD-ECN
|306
|GBPCHF-ECN
|614
|AUDCHF-ECN
|533
|GBPCAD-ECN
|555
|GBPNZD-ECN
|699
|NZDCHF-ECN
|384
|GBPJPY-ECN
|-328
|EURCHF-ECN
|-134
|EURGBP-ECN
|275
|CHFJPY-ECN
|515
|USDSGD-ECN
|336
|AUDJPY-ECN
|391
|CADJPY-ECN
|34
|NZDJPY-ECN
|-1.7K
|CADCHF-ECN
|-6
|AUDNZD-ECN
|256
|USDCNH-ECN
|-2.2K
|NZDSGD-ECN
|252
|AUDSGD-ECN
|251
|EURSGD-ECN
|109
|GBPSGD-ECN
|-408
|SGDJPY-ECN
|82
|AUDCNH-ECN
|158
|CHFSGD-ECN
|129
|XAUUSD-ECN
|-6
|USDZAR-ECN
|-29
|DJ30.s
|1
|BTCUSD
|0
|UKOUSD-ECN
|0
|NG-C.
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD-ECN
|11K
|GBPUSD-ECN
|3.1K
|EURUSD-ECN
|10K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|AUDUSD-ECN
|9.5K
|NZDUSD-ECN
|-1.3K
|USDJPY-ECN
|-8.1K
|EURAUD-ECN
|37K
|EURNZD-ECN
|15K
|NZDCAD-ECN
|534
|EURJPY-ECN
|11K
|EURCAD-ECN
|21K
|AUDCAD-ECN
|4.6K
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPCHF-ECN
|10K
|AUDCHF-ECN
|8.9K
|GBPCAD-ECN
|-3.4K
|GBPNZD-ECN
|9.4K
|NZDCHF-ECN
|5.3K
|GBPJPY-ECN
|12K
|EURCHF-ECN
|15K
|EURGBP-ECN
|6.6K
|CHFJPY-ECN
|-1.8K
|USDSGD-ECN
|11K
|AUDJPY-ECN
|13K
|CADJPY-ECN
|-4.1K
|NZDJPY-ECN
|-785
|CADCHF-ECN
|10K
|AUDNZD-ECN
|12K
|USDCNH-ECN
|-6.6K
|NZDSGD-ECN
|8.8K
|AUDSGD-ECN
|13K
|EURSGD-ECN
|12K
|GBPSGD-ECN
|-8.5K
|SGDJPY-ECN
|-8.9K
|AUDCNH-ECN
|31K
|CHFSGD-ECN
|5.5K
|XAUUSD-ECN
|694
|USDZAR-ECN
|-2K
|DJ30.s
|900
|BTCUSD
|-366
|UKOUSD-ECN
|-1
|NG-C.
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +268.80 USD
Worst Trade: -897 USD
Vincite massime consecutive: 185
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +904.59 USD
Massima perdita consecutiva: -392.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Blue rocket runs on 33 different pairs at same time. Its strategy is based on finding good reversal zones, entries are very accurate.
Please to follow signal have account of at least 5000 for minimum 0.01 lot. Only closes pair cycle in profit.
Has also a max risk per symbol .
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
34
99%
19 684
61%
100%
1.18
0.38
USD
USD
29%
1:500