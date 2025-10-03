SegnaliSezioni
Luis De Sousa Goncalves

Rocket ea

Luis De Sousa Goncalves
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 90%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19 684
Profit Trade:
12 126 (61.60%)
Loss Trade:
7 558 (38.40%)
Best Trade:
268.80 USD
Worst Trade:
-896.79 USD
Profitto lordo:
48 731.70 USD (2 562 525 pips)
Perdita lorda:
-41 189.97 USD (2 291 274 pips)
Vincite massime consecutive:
185 (904.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.59 USD (185)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
544
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
9 661 (49.08%)
Short Trade:
10 023 (50.92%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-392.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 457.82 USD (8)
Crescita mensile:
11.61%
Previsione annuale:
140.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 699.07 USD
Massimale:
2 679.43 USD (25.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.73% (1 707.72 USD)
Per equità:
2.06% (329.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD-ECN 772
GBPUSD-ECN 768
EURUSD-ECN 765
USDCHF-ECN 762
AUDUSD-ECN 755
NZDUSD-ECN 725
USDJPY-ECN 713
EURAUD-ECN 676
EURNZD-ECN 675
NZDCAD-ECN 651
EURJPY-ECN 650
EURCAD-ECN 647
AUDCAD-ECN 632
GBPAUD-ECN 631
GBPCHF-ECN 627
AUDCHF-ECN 616
GBPCAD-ECN 600
GBPNZD-ECN 578
NZDCHF-ECN 563
GBPJPY-ECN 558
EURCHF-ECN 542
EURGBP-ECN 536
CHFJPY-ECN 513
USDSGD-ECN 498
AUDJPY-ECN 483
CADJPY-ECN 475
NZDJPY-ECN 462
CADCHF-ECN 458
AUDNZD-ECN 397
USDCNH-ECN 366
NZDSGD-ECN 292
AUDSGD-ECN 283
EURSGD-ECN 275
GBPSGD-ECN 252
SGDJPY-ECN 185
AUDCNH-ECN 180
CHFSGD-ECN 116
XAUUSD-ECN 2
USDZAR-ECN 1
DJ30.s 1
BTCUSD 1
UKOUSD-ECN 1
NG-C. 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD-ECN 494
GBPUSD-ECN 702
EURUSD-ECN 780
USDCHF-ECN 373
AUDUSD-ECN 826
NZDUSD-ECN 581
USDJPY-ECN 784
EURAUD-ECN 780
EURNZD-ECN 608
NZDCAD-ECN 305
EURJPY-ECN -794
EURCAD-ECN 667
AUDCAD-ECN 336
GBPAUD-ECN 306
GBPCHF-ECN 614
AUDCHF-ECN 533
GBPCAD-ECN 555
GBPNZD-ECN 699
NZDCHF-ECN 384
GBPJPY-ECN -328
EURCHF-ECN -134
EURGBP-ECN 275
CHFJPY-ECN 515
USDSGD-ECN 336
AUDJPY-ECN 391
CADJPY-ECN 34
NZDJPY-ECN -1.7K
CADCHF-ECN -6
AUDNZD-ECN 256
USDCNH-ECN -2.2K
NZDSGD-ECN 252
AUDSGD-ECN 251
EURSGD-ECN 109
GBPSGD-ECN -408
SGDJPY-ECN 82
AUDCNH-ECN 158
CHFSGD-ECN 129
XAUUSD-ECN -6
USDZAR-ECN -29
DJ30.s 1
BTCUSD 0
UKOUSD-ECN 0
NG-C. 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD-ECN 11K
GBPUSD-ECN 3.1K
EURUSD-ECN 10K
USDCHF-ECN -4.1K
AUDUSD-ECN 9.5K
NZDUSD-ECN -1.3K
USDJPY-ECN -8.1K
EURAUD-ECN 37K
EURNZD-ECN 15K
NZDCAD-ECN 534
EURJPY-ECN 11K
EURCAD-ECN 21K
AUDCAD-ECN 4.6K
GBPAUD-ECN 20K
GBPCHF-ECN 10K
AUDCHF-ECN 8.9K
GBPCAD-ECN -3.4K
GBPNZD-ECN 9.4K
NZDCHF-ECN 5.3K
GBPJPY-ECN 12K
EURCHF-ECN 15K
EURGBP-ECN 6.6K
CHFJPY-ECN -1.8K
USDSGD-ECN 11K
AUDJPY-ECN 13K
CADJPY-ECN -4.1K
NZDJPY-ECN -785
CADCHF-ECN 10K
AUDNZD-ECN 12K
USDCNH-ECN -6.6K
NZDSGD-ECN 8.8K
AUDSGD-ECN 13K
EURSGD-ECN 12K
GBPSGD-ECN -8.5K
SGDJPY-ECN -8.9K
AUDCNH-ECN 31K
CHFSGD-ECN 5.5K
XAUUSD-ECN 694
USDZAR-ECN -2K
DJ30.s 900
BTCUSD -366
UKOUSD-ECN -1
NG-C. 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.80 USD
Worst Trade: -897 USD
Vincite massime consecutive: 185
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +904.59 USD
Massima perdita consecutiva: -392.89 USD

Blue rocket runs on 33 different pairs at same time. Its strategy is based on finding good reversal zones,  entries are very accurate. 
Please to follow signal have account of at least 5000 for minimum 0.01 lot. Only closes pair cycle in profit. 
Has also a max risk per symbol .
2025.10.03 18:27
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.88% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
