Trade:
34
Profit Trade:
32 (94.11%)
Loss Trade:
2 (5.88%)
Best Trade:
80.21 EUR
Worst Trade:
-1.94 EUR
Profitto lordo:
186.89 EUR (22 037 pips)
Perdita lorda:
-3.70 EUR (195 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (69.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
116.85 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
94.43
Long Trade:
33 (97.06%)
Short Trade:
1 (2.94%)
Fattore di profitto:
50.51
Profitto previsto:
5.39 EUR
Profitto medio:
5.84 EUR
Perdita media:
-1.85 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.94 EUR (1)
Crescita mensile:
3.73%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1.94 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.87% (45.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#JNJ
|4
|#MERCK
|4
|US_500
|3
|_SAP.DE
|3
|_LOREAL.FR
|3
|#SYNOPSYS
|2
|#WAL_MART
|2
|#AMAZON
|2
|#CINTAS
|2
|#FREEPORT
|2
|#SONY
|2
|US_TECH100
|1
|_BAS.DE
|1
|USDJPY
|1
|#PALANTIR
|1
|#STARBUCKS
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#JNJ
|8
|#MERCK
|24
|US_500
|7
|_SAP.DE
|93
|_LOREAL.FR
|8
|#SYNOPSYS
|6
|#WAL_MART
|5
|#AMAZON
|3
|#CINTAS
|4
|#FREEPORT
|20
|#SONY
|-2
|US_TECH100
|1
|_BAS.DE
|1
|USDJPY
|20
|#PALANTIR
|8
|#STARBUCKS
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#JNJ
|977
|#MERCK
|1.2K
|US_500
|675
|_SAP.DE
|8.1K
|_LOREAL.FR
|7.8K
|#SYNOPSYS
|643
|#WAL_MART
|257
|#AMAZON
|405
|#CINTAS
|402
|#FREEPORT
|212
|#SONY
|-92
|US_TECH100
|700
|_BAS.DE
|108
|USDJPY
|150
|#PALANTIR
|40
|#STARBUCKS
|209
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.21 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 115
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
Curently I am trading only STOCKS here. Low risk !
We Talk Later, for now let's make some money xD !
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
4
17%
34
94%
100%
50.51
5.39
EUR
EUR
1%
1:400