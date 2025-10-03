SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Casian Iuliu
Iuliu-cristian Casian

Casian Iuliu

Iuliu-cristian Casian
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
32 (94.11%)
Loss Trade:
2 (5.88%)
Best Trade:
80.21 EUR
Worst Trade:
-1.94 EUR
Profitto lordo:
186.89 EUR (22 037 pips)
Perdita lorda:
-3.70 EUR (195 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (69.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
116.85 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
94.43
Long Trade:
33 (97.06%)
Short Trade:
1 (2.94%)
Fattore di profitto:
50.51
Profitto previsto:
5.39 EUR
Profitto medio:
5.84 EUR
Perdita media:
-1.85 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.94 EUR (1)
Crescita mensile:
3.73%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1.94 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.87% (45.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#JNJ 4
#MERCK 4
US_500 3
_SAP.DE 3
_LOREAL.FR 3
#SYNOPSYS 2
#WAL_MART 2
#AMAZON 2
#CINTAS 2
#FREEPORT 2
#SONY 2
US_TECH100 1
_BAS.DE 1
USDJPY 1
#PALANTIR 1
#STARBUCKS 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#JNJ 8
#MERCK 24
US_500 7
_SAP.DE 93
_LOREAL.FR 8
#SYNOPSYS 6
#WAL_MART 5
#AMAZON 3
#CINTAS 4
#FREEPORT 20
#SONY -2
US_TECH100 1
_BAS.DE 1
USDJPY 20
#PALANTIR 8
#STARBUCKS 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#JNJ 977
#MERCK 1.2K
US_500 675
_SAP.DE 8.1K
_LOREAL.FR 7.8K
#SYNOPSYS 643
#WAL_MART 257
#AMAZON 405
#CINTAS 402
#FREEPORT 212
#SONY -92
US_TECH100 700
_BAS.DE 108
USDJPY 150
#PALANTIR 40
#STARBUCKS 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.21 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Curently I am trading only STOCKS here. Low risk !


We Talk Later, for now let's make some money xD !

Non ci sono recensioni
2025.10.03 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
