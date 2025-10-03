SegnaliSezioni
Mohamed Naeem Ali

Logaby PU

Mohamed Naeem Ali
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
71.90 USD
Worst Trade:
-25.72 USD
Profitto lordo:
401.54 USD (16 163 pips)
Perdita lorda:
-69.88 USD (2 797 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (177.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.94 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
20.82%
Massimo carico di deposito:
4.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
12.90
Long Trade:
24 (70.59%)
Short Trade:
10 (29.41%)
Fattore di profitto:
5.75
Profitto previsto:
9.75 USD
Profitto medio:
14.34 USD
Perdita media:
-11.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.72 USD (1)
Crescita mensile:
35.18%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.50 USD
Massimale:
25.72 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.46% (25.72 USD)
Per equità:
11.11% (115.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 32
EURUSD.s 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 346
EURUSD.s -14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 13K
EURUSD.s -29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.90 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +177.94 USD
Massima perdita consecutiva: -14.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Scalp
Non ci sono recensioni
2025.10.12 01:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 02:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 17:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.03 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Logaby PU
30USD al mese
35%
0
0
USD
1K
USD
1
94%
34
82%
21%
5.74
9.75
USD
11%
1:500
Copia

