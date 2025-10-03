SegnaliSezioni
Hong Hiep Vu

Pro signal of Hiep

Hong Hiep Vu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
4.58 USD
Worst Trade:
-9.62 USD
Profitto lordo:
16.08 USD (2 315 pips)
Perdita lorda:
-25.42 USD (3 438 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
96.50%
Massimo carico di deposito:
97.05%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-0.85 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-5.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.50 USD (3)
Crescita mensile:
-9.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.14 USD
Massimale:
19.50 USD (58.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.87% (19.50 USD)
Per equità:
13.29% (13.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 4
USDJPY 4
GBPUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 4
USDJPY -10
GBPUSD -3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 675
USDJPY -1.5K
GBPUSD -335
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.58 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.50 USD
Massima perdita consecutiva: -19.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.35 × 26
Exness-MT5Real
0.50 × 2
ICTrading-MT5-4
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.71 × 79
ICMarkets-MT5-2
0.71 × 7
VantageFX-Live
0.81 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
1.11 × 111
Exness-MT5Real5
1.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
1.33 × 3
ICMarkets-MT5
1.38 × 26
FPMarkets-Live
1.39 × 18
Alpari-MT5
1.40 × 89
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 85
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 54
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ArumTrade-Server
2.18 × 11
RealmsTech-Live
2.29 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.45 × 4062
AdmiralMarkets-Live
3.55 × 104
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
12 più
This is my account signal. Low risk and stable profit. Let trade with me. Follow me.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pro signal of Hiep
30USD al mese
-9%
0
0
USD
91
USD
1
0%
11
54%
97%
0.63
-0.85
USD
19%
1:25
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.