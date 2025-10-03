SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Multi Asset Hedging EA
Yang Liu

Multi Asset Hedging EA

Yang Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
5.70 USD
Worst Trade:
-48.89 USD
Profitto lordo:
48.44 USD (4 047 pips)
Perdita lorda:
-48.89 USD (4 919 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.66 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
6 (30.00%)
Short Trade:
14 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-48.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-48.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.89 USD (1)
Crescita mensile:
-0.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.23 USD
Massimale:
48.89 USD (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (48.89 USD)
Per equità:
8.88% (47.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
USDJPY 3
GBPUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
USDJPY 405
GBPUSD 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.70 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.66 USD
Massima perdita consecutiva: -48.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 28
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 27
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.66 × 101
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1231
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live11
1.79 × 244
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Exness-Real16
2.00 × 2
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 343
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
Axi-US06-Live
2.59 × 32
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 18
34 più
Multi-Asset Hedging EA with Built-in Risk Management

After starting the copy-trading, do not disconnect it midway. A leverage of 10x or less is recommended. Suitable for accounts from 1,000to10,000.


Non ci sono recensioni
2025.10.09 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.07 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 11:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 11:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 10:38
Share of trading days is too low
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 10:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 06:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 06:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

