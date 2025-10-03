- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
5.70 USD
Worst Trade:
-48.89 USD
Profitto lordo:
48.44 USD (4 047 pips)
Perdita lorda:
-48.89 USD (4 919 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.66 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
6 (30.00%)
Short Trade:
14 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-48.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-48.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.89 USD (1)
Crescita mensile:
-0.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.23 USD
Massimale:
48.89 USD (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (48.89 USD)
Per equità:
8.88% (47.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|405
|GBPUSD
|182
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.70 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.66 USD
Massima perdita consecutiva: -48.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 82
|
ICMarketsSC-Live19
|0.29 × 28
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.59 × 27
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.66 × 101
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1231
|
ICMarketsSC-Live23
|1.30 × 66
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
|
ICMarketsSC-Live11
|1.79 × 244
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Exness-Real16
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|2.05 × 41
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 343
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live31
|3.00 × 18
Multi-Asset Hedging EA with Built-in Risk Management
After starting the copy-trading, do not disconnect it midway. A leverage of 10x or less is recommended. Suitable for accounts from 1,000to10,000.
