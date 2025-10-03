SegnaliSezioni
Wichai Chomvijit

Royal Happiness

Wichai Chomvijit
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 3%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
78 (76.47%)
Loss Trade:
24 (23.53%)
Best Trade:
75.36 USD
Worst Trade:
-22.85 USD
Profitto lordo:
234.12 USD (149 724 pips)
Perdita lorda:
-129.82 USD (84 921 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
48.05%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
101 (99.02%)
Short Trade:
1 (0.98%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-5.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-104.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.83 USD (8)
Crescita mensile:
3.29%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.63 USD
Massimale:
104.83 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (104.83 USD)
Per equità:
0.95% (19.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
DOW 21
BTCUSD 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 88
DOW 12
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.1K
DOW 2.4K
BTCUSD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.36 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.58 USD
Massima perdita consecutiva: -104.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Introduction: Happy and enjoy your life with long term investment.

Min account: 500 USD

 

Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.