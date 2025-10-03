- Crescita
Trade:
102
Profit Trade:
78 (76.47%)
Loss Trade:
24 (23.53%)
Best Trade:
75.36 USD
Worst Trade:
-22.85 USD
Profitto lordo:
234.12 USD (149 724 pips)
Perdita lorda:
-129.82 USD (84 921 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
48.05%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
101 (99.02%)
Short Trade:
1 (0.98%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-5.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-104.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.83 USD (8)
Crescita mensile:
3.29%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.63 USD
Massimale:
104.83 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (104.83 USD)
Per equità:
0.95% (19.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|DOW
|21
|BTCUSD
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|88
|DOW
|12
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.1K
|DOW
|2.4K
|BTCUSD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.36 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.58 USD
Massima perdita consecutiva: -104.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Introduction: Happy and enjoy your life with long term investment.
Min account: 500 USD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
26%
102
76%
48%
1.80
1.02
USD
USD
3%
1:500