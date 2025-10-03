- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
27 (62.79%)
Loss Trade:
16 (37.21%)
Best Trade:
30.06 USD
Worst Trade:
-15.50 USD
Profitto lordo:
357.76 USD (161 171 pips)
Perdita lorda:
-194.41 USD (97 200 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (78.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
40 (93.02%)
Short Trade:
3 (6.98%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
3.80 USD
Profitto medio:
13.25 USD
Perdita media:
-12.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.07 USD (3)
Crescita mensile:
88.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.16 USD (18.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|163
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +30.06 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +78.74 USD
Massima perdita consecutiva: -38.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
