- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
61.60 USD
Worst Trade:
-119.70 USD
Profitto lordo:
737.85 USD (7 679 pips)
Perdita lorda:
-475.50 USD (4 752 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (295.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
16 (76.19%)
Short Trade:
5 (23.81%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
12.49 USD
Profitto medio:
49.19 USD
Perdita media:
-79.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-182.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.70 USD (2)
Crescita mensile:
13.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
182.70 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDi
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDi
|262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDi
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.60 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +295.30 USD
Massima perdita consecutiva: -182.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni