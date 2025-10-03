SegnaliSezioni
Nho Thanh Truong

KT

Nho Thanh Truong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -31%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
1 407.00 USD
Worst Trade:
-1 693.80 USD
Profitto lordo:
1 594.00 USD (1 593 pips)
Perdita lorda:
-4 654.80 USD (4 676 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 594.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 594.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.48
Attività di trading:
47.77%
Massimo carico di deposito:
22.01%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-340.09 USD
Profitto medio:
797.00 USD
Perdita media:
-664.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 654.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 654.80 USD (7)
Crescita mensile:
-30.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 060.80 USD
Massimale:
4 654.80 USD (40.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.15% (4 654.80 USD)
Per equità:
17.34% (1 928.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 407.00 USD
Worst Trade: -1 694 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 594.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4 654.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 13:09
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.03 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 13:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.