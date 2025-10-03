- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
22 (53.65%)
Loss Trade:
19 (46.34%)
Best Trade:
51.66 USD
Worst Trade:
-58.08 USD
Profitto lordo:
258.60 USD (7 218 pips)
Perdita lorda:
-178.33 USD (5 781 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (137.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.73 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
21.24%
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
31 (75.61%)
Short Trade:
10 (24.39%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
11.75 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-112.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.07 USD (5)
Crescita mensile:
0.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.07 USD (0.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (112.07 USD)
Per equità:
0.26% (38.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.66 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +137.73 USD
Massima perdita consecutiva: -112.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
