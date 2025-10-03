- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
10.54 USD
Worst Trade:
-18.70 USD
Profitto lordo:
48.94 USD (4 749 pips)
Perdita lorda:
-34.03 USD (2 517 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (43.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.68 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
32.16%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
4.89 USD
Perdita media:
-17.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.03 USD (2)
Crescita mensile:
1.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.77 USD
Massimale:
34.03 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.39% (34.03 USD)
Per equità:
3.35% (33.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.54 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +43.68 USD
Massima perdita consecutiva: -34.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
this profile for vip signals team..
