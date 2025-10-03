- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 636
Profit Trade:
1 064 (65.03%)
Loss Trade:
572 (34.96%)
Best Trade:
383.36 USD
Worst Trade:
-371.52 USD
Profitto lordo:
4 221.83 USD (167 542 pips)
Perdita lorda:
-4 033.34 USD (180 167 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (172.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
407.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
49.88%
Massimo carico di deposito:
4.35%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
934 (57.09%)
Short Trade:
702 (42.91%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-7.05 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-448.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.17 USD (13)
Crescita mensile:
50.25%
Previsione annuale:
609.69%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.38 USD
Massimale:
574.78 USD (182.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.68% (107.30 USD)
Per equità:
10.26% (78.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|857
|XAUUSD
|650
|AUDNZD
|50
|AUDUSD
|27
|USDJPY
|22
|NZDUSD
|11
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|3
|EURAUD
|3
|USDCAD
|3
|USDCHF
|2
|EURJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-171
|XAUUSD
|414
|AUDNZD
|23
|AUDUSD
|0
|USDJPY
|-78
|NZDUSD
|-5
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|7
|EURAUD
|-2
|USDCAD
|-1
|USDCHF
|-3
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-5.2K
|XAUUSD
|-3.4K
|AUDNZD
|3K
|AUDUSD
|-27
|USDJPY
|-6.2K
|NZDUSD
|-520
|GBPUSD
|-844
|GBPJPY
|946
|EURAUD
|-274
|USDCAD
|-88
|USDCHF
|-219
|EURJPY
|208
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +383.36 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +172.88 USD
Massima perdita consecutiva: -448.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CWGMarketsSVGLtd-Live
|3.13 × 8
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
703
USD
USD
56
95%
1 636
65%
50%
1.04
0.12
USD
USD
77%
1:500