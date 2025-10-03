SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Coklat Valbury Xtreme
Iskandar Iskandar

Coklat Valbury Xtreme

Iskandar Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 636
Profit Trade:
1 064 (65.03%)
Loss Trade:
572 (34.96%)
Best Trade:
383.36 USD
Worst Trade:
-371.52 USD
Profitto lordo:
4 221.83 USD (167 542 pips)
Perdita lorda:
-4 033.34 USD (180 167 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (172.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
407.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
49.88%
Massimo carico di deposito:
4.35%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
934 (57.09%)
Short Trade:
702 (42.91%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-7.05 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-448.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.17 USD (13)
Crescita mensile:
50.25%
Previsione annuale:
609.69%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.38 USD
Massimale:
574.78 USD (182.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.68% (107.30 USD)
Per equità:
10.26% (78.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 857
XAUUSD 650
AUDNZD 50
AUDUSD 27
USDJPY 22
NZDUSD 11
GBPUSD 7
GBPJPY 3
EURAUD 3
USDCAD 3
USDCHF 2
EURJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -171
XAUUSD 414
AUDNZD 23
AUDUSD 0
USDJPY -78
NZDUSD -5
GBPUSD 3
GBPJPY 7
EURAUD -2
USDCAD -1
USDCHF -3
EURJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -5.2K
XAUUSD -3.4K
AUDNZD 3K
AUDUSD -27
USDJPY -6.2K
NZDUSD -520
GBPUSD -844
GBPJPY 946
EURAUD -274
USDCAD -88
USDCHF -219
EURJPY 208
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +383.36 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +172.88 USD
Massima perdita consecutiva: -448.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CWGMarketsSVGLtd-Live
3.13 × 8
PlexyTrade-Live
9.29 × 14
2025.10.03 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 387 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Coklat Valbury Xtreme
30USD al mese
22%
0
0
USD
703
USD
56
95%
1 636
65%
50%
1.04
0.12
USD
77%
1:500
