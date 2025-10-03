- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|5
|AUDCAD+
|4
|AUDJPY+
|2
|EURCHF+
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY+
|1
|AUDCAD+
|0
|AUDJPY+
|-1
|EURCHF+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY+
|211
|AUDCAD+
|85
|AUDJPY+
|-60
|EURCHF+
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Nome strategia: Grid Balance Forex
Tipo: Grid Trading senza martingala
Questo segnale lavora esclusivamente su coppie Forex, operando una coppia alla volta e con la regola di non avere mai più di una posizione aperta contemporaneamente.
La strategia utilizza una logica grid senza martingala, aprendo solo in condizioni di mercato favorevoli (ipercomprato/ipervenduto).
-
✅ Nessuna martingala, nessun incremento esponenziale dei lotti
-
✅ Solo una coppia Forex attiva alla volta
-
✅ Mai più di 1 posizione aperta contemporaneamente
-
✅ Capitale minimo consigliato: 1000 EUR/USD
