Simonas Kavaliauskas

Lungo

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -52%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
25 (65.78%)
Loss Trade:
13 (34.21%)
Best Trade:
3.49 EUR
Worst Trade:
-19.63 EUR
Profitto lordo:
54.17 EUR (2 808 pips)
Perdita lorda:
-106.32 EUR (8 739 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (41.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
41.52 EUR (17)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
5.07%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
38 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-1.37 EUR
Profitto medio:
2.17 EUR
Perdita media:
-8.18 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-42.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-55.42 EUR (3)
Crescita mensile:
-52.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.81 EUR
Massimale:
58.46 EUR (56.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.63% (58.46 EUR)
Per equità:
63.99% (66.75 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -59
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.49 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -42.24 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 04:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 14:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 12:09
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.03 12:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 12:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
