Trade:
38
Profit Trade:
25 (65.78%)
Loss Trade:
13 (34.21%)
Best Trade:
3.49 EUR
Worst Trade:
-19.63 EUR
Profitto lordo:
54.17 EUR (2 808 pips)
Perdita lorda:
-106.32 EUR (8 739 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (41.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
41.52 EUR (17)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
5.07%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
38 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-1.37 EUR
Profitto medio:
2.17 EUR
Perdita media:
-8.18 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-42.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-55.42 EUR (3)
Crescita mensile:
-52.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.81 EUR
Massimale:
58.46 EUR (56.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.63% (58.46 EUR)
Per equità:
63.99% (66.75 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.49 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -42.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
82
EUR
EUR
1
100%
38
65%
5%
0.50
-1.37
EUR
EUR
64%
1:500