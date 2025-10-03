SegnaliSezioni
Hoi Kit Cheung

GOLD ONLY HK JACKY

Hoi Kit Cheung
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
220
Profit Trade:
68 (30.90%)
Loss Trade:
152 (69.09%)
Best Trade:
1 435.65 USD
Worst Trade:
-253.95 USD
Profitto lordo:
5 728.66 USD (100 549 pips)
Perdita lorda:
-4 081.52 USD (83 796 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 299.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 483.24 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
76.51%
Massimo carico di deposito:
3.40%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
167 (75.91%)
Short Trade:
53 (24.09%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
7.49 USD
Profitto medio:
84.25 USD
Perdita media:
-26.85 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-387.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 062.06 USD (15)
Crescita mensile:
24.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 190.62 USD
Massimale:
1 611.61 USD (22.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.32% (1 611.61 USD)
Per equità:
0.34% (28.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 193
NAS100 13
HK50 6
SPX500 4
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
NAS100 53
HK50 -17
SPX500 5
US30 16
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
NAS100 198
HK50 -425
SPX500 197
US30 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 435.65 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 299.28 USD
Massima perdita consecutiva: -387.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

香港人炒黄金
Non ci sono recensioni
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
