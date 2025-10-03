SegnaliSezioni
Mohammed Mamdouh Abdel Fattah Mohammed El Sayed

Doctor Trading Forex

Mohammed Mamdouh Abdel Fattah Mohammed El Sayed
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
0.76 USD
Worst Trade:
-0.29 USD
Profitto lordo:
4.41 USD (433 pips)
Perdita lorda:
-0.42 USD (42 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
55.67%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.50
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
10.50
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
0.44 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.42 USD (2)
Crescita mensile:
0.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.42 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 391
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Through my experience in trading forex, I have learned the importance of research and analysis. I carefully study the market trends and use this knowledge to make informed decisions. By staying disciplined and patient, I have been able to manage risks and maximize profits. Trading forex has taught me the value of staying informed and being proactive in managing investments.


By copying my trades, you can potentially benefit from my experience and knowledge in trading. Join me on this journey!
Non ci sono recensioni
2025.10.03 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
