- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
17 (80.95%)
Loss Trade:
4 (19.05%)
Best Trade:
8.57 USD
Worst Trade:
-7.08 USD
Profitto lordo:
54.66 USD (4 055 pips)
Perdita lorda:
-13.90 USD (1 004 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (26.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.98 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
16 (76.19%)
Short Trade:
5 (23.81%)
Fattore di profitto:
3.93
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.08 USD (1)
Crescita mensile:
8.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
7.10 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv1
|41
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv1
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.57 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.98 USD
Massima perdita consecutiva: -7.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni