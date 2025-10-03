- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
2.88 USD
Worst Trade:
-4.93 USD
Profitto lordo:
2.90 USD (150 pips)
Perdita lorda:
-14.92 USD (1 452 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.60
Attività di trading:
22.79%
Massimo carico di deposito:
18.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-1.50 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.53 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.02 USD
Massimale:
12.02 USD (12.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.79% (12.02 USD)
Per equità:
6.98% (6.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6
|USDJPY+
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-12
|USDJPY+
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-1.3K
|USDJPY+
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.88 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.90 USD
Massima perdita consecutiva: -6.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni