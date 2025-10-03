- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
41.27 USD
Worst Trade:
-0.88 USD
Profitto lordo:
134.43 USD (14 514 pips)
Perdita lorda:
-1.54 USD (119 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (74.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.97
Attività di trading:
86.38%
Massimo carico di deposito:
4.73%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
135.60
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
87.29
Profitto previsto:
14.77 USD
Profitto medio:
19.20 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.88 USD (1)
Crescita mensile:
26.58%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.98 USD (-0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (0.93 USD)
Per equità:
2.93% (16.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|US500
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|131
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|US500
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.27 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +74.02 USD
Massima perdita consecutiva: -0.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
27%
0
0
USD
USD
633
USD
USD
1
44%
9
77%
86%
87.29
14.77
USD
USD
3%
1:500