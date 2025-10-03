- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
24 (68.57%)
Loss Trade:
11 (31.43%)
Best Trade:
2.49 USD
Worst Trade:
-4.23 USD
Profitto lordo:
35.25 USD (1 411 pips)
Perdita lorda:
-24.54 USD (813 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (18.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.36 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
95.65%
Massimo carico di deposito:
57.77%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
18 (51.43%)
Short Trade:
17 (48.57%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.47 USD
Perdita media:
-2.23 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-18.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.42 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.98 USD
Massimale:
18.42 USD (5.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.82% (18.42 USD)
Per equità:
15.61% (48.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|598
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.49 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.36 USD
Massima perdita consecutiva: -18.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
317
USD
USD
1
0%
35
68%
96%
1.43
0.31
USD
USD
16%
1:200