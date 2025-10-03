SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD Ultimate
Michele Antonicelli

XAUUSD Ultimate

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
16.25 USD
Worst Trade:
-13.56 USD
Profitto lordo:
45.16 USD (4 512 pips)
Perdita lorda:
-22.84 USD (2 282 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (12.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
15 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-7.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-22.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.84 USD (3)
Crescita mensile:
1.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.84 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (22.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.25 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.76 USD
Massima perdita consecutiva: -22.84 USD

Nome strategia: Grid Balance XAUUSD

Tipo: Grid Trading senza martingala


Questo segnale lavora esclusivamente su XAUUSD (oro) utilizzando una strategia grid senza martingala.

Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.

Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.

  • ✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti

  • ✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato

  • ✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli

  • ✅ Capitale minimo consigliato: 1000 EUR/USD


Non ci sono recensioni
2025.10.03 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
