|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.14 × 14
Nome strategia: Grid Balance XAUUSD
Tipo: Grid Trading senza martingala
Questo segnale lavora esclusivamente su XAUUSD (oro) utilizzando una strategia grid senza martingala.
Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.
Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.
-
✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti
-
✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato
-
✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli
-
✅ Capitale minimo consigliato: 1000 EUR/USD