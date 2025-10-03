SegnaliSezioni
Lincolin Arbogast Oiso

THKJ volatility 10 sniper

Lincolin Arbogast Oiso
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
DerivBVI-Server-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
1.27 USD
Worst Trade:
-2.17 USD
Profitto lordo:
8.38 USD (16 770 pips)
Perdita lorda:
-2.17 USD (4 338 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
1 (9.09%)
Short Trade:
10 (90.91%)
Fattore di profitto:
3.86
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-2.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.17 USD (1)
Crescita mensile:
31.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.17 USD
Massimale:
2.17 USD (10.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.33% (2.17 USD)
Per equità:
0.32% (0.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 10 Index 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 10 Index 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 10 Index 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.27 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.38 USD
Massima perdita consecutiva: -2.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Volatility 10 Trading Signals | MT5 Signals | Deriv

Welcome to my Volatility 10 trading signals service!. Signals specifically tailored for the Volatility 10 pair on Deriv, designed to help you maximize your trading potential with precision and confidence.


Why Choose My Signals?

  • Specialized for Volatility 10 Pair: Focused expertise on this unique and fast-moving market.

  • Compatible with MT5 Platform: Easy to integrate and follow signals directly on your MetaTrader 5.

  • Clear Lot Size Recommendations:

    • Minimum deposit of $20 for 0.5 lot

    • $40 for 1 lot

    • $80 for 2 lots

    • And proportional increments beyond that to suit your risk tolerance and account size.




Non ci sono recensioni
2025.10.03 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
