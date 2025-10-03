- Crescita
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
2.15 USD
Worst Trade:
-0.67 USD
Profitto lordo:
16.21 USD (1 882 pips)
Perdita lorda:
-0.67 USD (67 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (10.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.27
Attività di trading:
27.21%
Massimo carico di deposito:
2.37%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
23.19
Long Trade:
7 (35.00%)
Short Trade:
13 (65.00%)
Fattore di profitto:
24.19
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.67 USD (1)
Crescita mensile:
2.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.67 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.67% (4.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.15 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DecodeGlobalLtd-Main Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
GBEbrokers-Live
|0.67 × 6
|
Axi-US888-Live
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|3.13 × 16
|
LiteFinanceVC-Live-05
|3.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|4.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|4.65 × 34
|
ICMarketsEU-Live17
|4.90 × 49
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|9.06 × 84
|
TitanFX-Demo01
|9.93 × 76
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|10.12 × 180
|
ICMarketsSC-Live33
|10.16 × 73
|
ICMarketsSC-Live07
|11.87 × 31
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|13.54 × 48
|
OxSecurities-Live-2
|13.79 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|14.06 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|14.75 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|15.09 × 43
my strategy
pairs: usdjpy xauusd audusd and more..
minimum deposit: 600 usd
Non ci sono recensioni
