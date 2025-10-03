SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA VTINAL11
Teerathad Booranawisedkul

EA VTINAL11

Teerathad Booranawisedkul
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
10.82 USD
Worst Trade:
-10.18 USD
Profitto lordo:
48.08 USD (2 444 pips)
Perdita lorda:
-17.44 USD (859 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
0.27%
Massimo carico di deposito:
17.46%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
6.87 USD
Perdita media:
-8.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.18 USD (1)
Crescita mensile:
10.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.26 USD
Massimale:
10.18 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (10.18 USD)
Per equità:
15.04% (48.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 31
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.82 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.20 USD
Massima perdita consecutiva: -10.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 03:28
Share of trading days is too low
2025.10.09 03:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA VTINAL11
35USD al mese
10%
0
0
USD
331
USD
1
100%
9
77%
0%
2.75
3.40
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.