- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.87 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.07 USD (2 498 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (25.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.07 USD (14)
Indice di Sharpe:
1.94
Attività di trading:
41.59%
Massimo carico di deposito:
1.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.86% (38.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.87 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.07 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 10
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
EA QUANTUM EMPROR
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
14
100%
42%
n/a
1.79
USD
USD
4%
1:500